الامم المتحدة.. انطونيو غوتيريش أمينا عاما لولاية جديدة

2021/06/18 | 16:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عينت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنطونيو غوتيريش أمينا عاما لولاية جديدة مدتها خمس سنوات إضافية.وتولى السياسي البرتغالي السابق، منصب الأمين العام للأمم المتحدة من بان كي مون في يناير/كانون الثاني 2017.

ومن المقرر أن تبدأ ولايته الثانية في 1 يناير/كانون الثاني 2022.

وغوتيريش من مواليد العام 1949، شغل منصب رئيس وزراء البرتغال من العام 1995 حتى العام 2002، كما تولى لفترة رئاسة الأممية الإشتراكية، وشغل أيضا منصب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من يونيو/حزيران 2005 حتى ديسمبر/كانون الاول 2015.

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