الصحة تسجل 5068 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2021/06/18 | 16:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 5068 اصابة بـ وباء كورونا و 3863 حالة شفاء اضافة الى وفاة 23 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.

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