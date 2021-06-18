الزراعة: الخطة الصيفية تخلو من “الشلب”

2021/06/18 | 16:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، استمرارها بتنفيذ الخطة الزراعية الصيفية، خالية من الشلب، مشيرة الى أن الخطة الشتائية ستعتمد على زراعة محصولي الحنطة والشعير.وقال مستشار وزارة الزراعة مهدي القيسي للوكالة […]

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