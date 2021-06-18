الموقف الوبائي: تسجيل أكثر من 5 آلاف إصابة

2021/06/18 | 17:03 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الخميس، إلى أكثر من 1.27 مليون إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 18 حزيران/يونيو، وتضمن تسجيل 5068 إصابة، و23 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تماثل 3863 حالة شفاء بمعدل 93.2%.

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