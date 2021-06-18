“أسترازينيكا” تعلن انتصارها على الاتحاد الأوروبي

2021/06/18 | 17:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت شركة “أسترازينيكا”، اليوم الجمعة، انتصارها في معركة قضائية مع الاتحاد الأوروبي في مزاعم عدم إنتاجها اللقاحات المضادة لكورونا بالسرعة الكافية.وقالت الشركة في بيان، إن “المفوضية الأوروبية كانت قد طلبت […]

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