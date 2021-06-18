رئيس هيئة الحشد الشعبي ينبه الاجهزة الامنية بكافة صنوفها

2021/06/18 | 17:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نبه رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، الجمعة، الاجهزة الامنية من "حيل الاعداء"، مؤكدا بالقول "فنحن كيان واحد".

وذكر الفياض، في كلمة له بمناسبة الذكرى السابعة لتأسيس الحشد الشعبي اليوم، (18 حزيران 2021)، مخاطبا جميع الاجهزة الامنية: "يجب أن لا تنطلي عليكم حيل الاعداء فنحن كيان واحد".

وأضاف، ان "الحشد هو سر هيبة الدولة، ولن نسمح بتقسيم البلد ونحن حماة الوطن"، مشيرا إلى ان "الحشد اكثر استعدادا لخوض المعارك، ولا يمكن لأي دولة اقامة تعاون مع العراق وهي تسمي الحشد (ميليشيا)".

وانطلقت فعاليات الحفل المركزي لهيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، بحضور قيادات الحشد المشاركة في عمليات الاستعادة، حيث تقام عدة فعاليات، وفق إجراءات صحية واتباع نظام التباعد نظرا لاستمرار جائحة كورونا، بحسب بيان مديرية اعلام الحشد.

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