الفياض: الحشد الشعبي بدأ يأخذ وجودا وشخصية خاصة

2021/06/18 | 17:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الجمعة، أن الحشد بدأ يأخذ وجودا وشخصية خاصة، مشيرا الى أن قوات الحشد تمثل هوية الوحدة الوطنية الحقيقية.

وقال الفياض في كلمة له بالحفل المركزي بمناسبة الذكرى السابعة لتأسيس الحشد، ان "الحشد الشعبي يحظى بمكانة سامية وما يزال يُسمَّى بالمقدس"، مؤكدا ان "الحشد سيكون له دور في البناء والإعمار".

وأضاف انه "نأمل أن نكون عند حسن ظن المرجعية الدينية"، مشددا على ان "الحشد يحظى بقدسية في نفوس الشعب خاصة وأنه قدّم خيرة قادته دفاعا عن العراق".

وتابع رئيس هيئة الحشد الشعبي في كلمته، ان "الحشد الشعبي بدأ يأخذ وجودا وشخصية خاصة، وإنه يمثل هوية الوحدة الوطنية الحقيقية".

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