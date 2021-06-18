الفياض: الحشد الشعبي بدأ يأخذ وجودا وشخصية خاصة

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الجمعة، أن الحشد بدأ يأخذ وجودا وشخصية خاصة، مشيرا الى أن قوات الحشد تمثل هوية الوحدة الوطنية الحقيقية.
وقال الفياض في كلمة له بالحفل المركزي بمناسبة الذكرى السابعة لتأسيس الحشد، ان "الحشد الشعبي يحظى بمكانة سامية وما يزال يُسمَّى بالمقدس"، مؤكدا ان "الحشد سيكون له دور في البناء والإعمار".
وأضاف انه "نأمل أن نكون عند حسن ظن المرجعية الدينية"، مشددا على ان "الحشد يحظى بقدسية في نفوس الشعب خاصة وأنه قدّم خيرة قادته دفاعا عن العراق".
وتابع رئيس هيئة الحشد الشعبي في كلمته، ان "الحشد الشعبي بدأ يأخذ وجودا وشخصية خاصة، وإنه يمثل هوية الوحدة الوطنية الحقيقية".
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