"يجب عدم تركها مهملة".. التجارة تتحرك لمنع "الاستحواذ" على مشاريع مهمة

2021/06/18 | 17:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أكدت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، إحالة الاسواق المركزية الى الاستثمار لتأهيلها قرار مجلس الوزراء، بعد تلكؤ الشركة السابقة بتنفيذ المشروع.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في تصريح تابعته (بغداد اليوم)، إن "الوزارة وبموجب قرار مجلس الوزراء باحالة جميع الاسواق المركزية الى الاستثمار لتأهيلها، كانت قد احالت قبل ثلاثة اعوام، خمس اسواق مركزية في بغداد الى الاستثمار، هي الشعب والمستنصرية والبياع والعدل والصالحية".

وأضاف، أن "الشركة الأجنبية المحالة لها الأسواق، تلكأت ولم تحقق أي نسب انجاز منذ ذلك التاريخ، برغم المخاطبات الرسمية معها للإيفاء بالتزاماتها، وبالتالي تم سحب تلك الاجازات بالتنسيق مع هيئة الاستثمار"، لافتاً إلى أن "الوزارة بصدد الانتهاء من اجراءات سحب الاجازات، ليتم بعدها احالتها الى شركات اخرى مختصة بمجال التطوير، لاسيما كونها تحتل مواقع مهمة بالعاصمة ويفترض عدم تركها مهملة".

من جانبه، أوضح عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية سلام المالكي، أن "قرار مجلس الوزراء بالغاء الاجازات الاستثمارية للمشاريع المتلكئة خطوة مهمة جدا لمنع أي جهة من الاستحواذ على المشاريع"، مشيراً إلى أن "قرار سحب الاجازات لمشروع تطوير وتأهيل الاسواق المركزية، يتوجب اعادة النظر به".

وأوضح المالكي أن "لجنته قدمت مقترحا وافيا الى مجلس الوزراء خلال اجتماع مشترك، لتحويل هذه الاسواق الى منافذ وابواب للوزارات والشركات والمؤسسات الحكومية لطرح منتجاتها باسعار مدعومة للمواطنين والاستفادة من خبرة طويلة مرت على تاريخ هذه الاسواق بدلا من استثمارها بشكل يصعب على ذوي الدخل المحدود الافادة منها".

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