منتخب واسط بالقوة البدنية يحرز المركز الأول في بطولة العراق

2021/06/18 | 17:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت/نينا/ اختتمت اليوم بطولة منتخبات العراق للقوة البدنية/ بدلات/ لجميع الفئات العمرية والتي اقيمت في محافظة السليمانية بمشاركة ١١ محافظة.وقال رئيس الاتحاد العراقي والاتحاد الفرعي للعبة في واسط مناضل جاسم حسن لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ان:" البطولة التي استمرت اربعة ايام واسفرت عن تحطيم عدة ارقام عراقية ، حصل خلالها منتخب واسط لفئة الناشئين والشباب على المركز الأول، حيث كان ترتيب الفرق لفئة الناشئين بالمركز الاول حل منتخب محافظة واسط بعد ان جمع ( 60) نقطة ، وجاء بالمركز الثاني منتخب محافظة النجف الاشرف برصيد ( 51 ) نقطة ،فيما حل منتخب بابل ثالثا برصيد ( 46 ) نقطة .موضحا ان منافسات فئة الشباب انتهت بفوز ايضا منتخب واسط بالمركز الأول، وحل منتخب النجف ثانيا ، فيما احرز منتخب محافظة ديالى المركز الثالث ".واشار حسن الى ان :" منافسات فئة المتقدمين التي شهدت تنافسا مثيرا استعدادا لبطولة العالم المقبلة في رومانيا ، والتي تمكن من خلالها منتخب محافظة بابل من احراز المركز الأول، تاركا المركز الثاني لمنتخب محافظة ديالى ، والنجف ثالثا "./إنتهى

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