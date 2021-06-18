2021/06/18 | 17:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/، جانبا من مشاركة الناخبين الايرانيين ، في مدن النجف وقـم ودمشق في الانتخابات الرئاسية الايرانيـة .وادلى وكيل المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني في ايران جواد الشهرستاني بصوته في إحد مراكز الاقتراع بمدينة قم ، كما اقترع علي الخميني (حفيد الامام الخميني) في إحدى مراكز الاقتراع بمقر القنصلية الايرانية في محافظة النجف الاشرف، فيمـا اقترع اكثر من 3 الاف مقيـم ايراني بمحافظة كربلاء المقدسة .وانطلقت صباح اليوم الجمعة، الدورة الـ 13 للانتخابات الرئاسية الايرانية، حيث يتنافس فيها كل من ابراهيم رئيسي ومحسن رضائي وعبدالناصر هيمتي وامير حسين قاضي زاده هاشمي للظفر بمنصب رئاسة الجمهورية ،خلفا لروحاني الذي يحول الدستور دون ترشّحه لهذه الدورة بعد ولايتين متتاليتين./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. تصويت الناخبين الايرانييـن في الانتخابات الرئاسيـة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور .. تصويت الناخبين الايرانييـن في الانتخابات الرئاسيـة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).