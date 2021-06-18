العراق.. القبض على سوريين يمارسان مهنة الطب دون شهادات

2021/06/18 | 17:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القى الامن الوطني العراقي القبض على متهمين من جنسيات غير عراقية يمارسان مهنة الطب دون شهادات جامعية وموافقات رسمية....

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