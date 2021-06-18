بدعم أمانة بغداد.. مبادرة جديدة لتأهيل شارع المتنبى

2021/06/18 | 17:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت رابطة المصارف الخاصة، الجمعة، عن مبادرة برعاية أمانة بغداد لاعادة تأهيل شارع المتنبي، مؤكدة أن هذه الخطوة تعد انطلاقة كبيرة ومهمة لترميم مناطق وشوارع تاريخية أخرى في بغداد.

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وقال المدير التنفيذي للرابطة علي المصطاف، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (18 حزيران 2021)، إن "هناك مبادرة لتأهيل شارع المتنبي برعاية أمانة بغداد ودعم من البنك المركزي بالتعاون مع رابطة المصارف الخاصة من خلال صندوق تمكين للمبادرات المجتمعية الذي يمول من المصارف العاملة في العراق".

وأضاف المصطاف، أن "تأهيل الشارع سيكون على مراحل من أرضيات وواجهات المحال دون المساس بتراثية الشارع وأهميته التاريخية"، مؤكداً أن "النجاح بهذا الشارع هو انطلاقة كبيرة ومهمة لإعادة تأهيل مناطق وشوارع تاريخية أخرى في بغداد".

ولفت إلى أن "النجاح في هذا الشارع يعد تحدياً كبيراً سوف يحفز كثيراً من المؤسسات الحكومية لتطوير المناطق التراثية الأخرى".

وأشار إلى أن "الأموال المخصصة لتأهيل شارع المتنبي من قبل البنك المركزي ورابطة المصارف بشكل أولي ستكون أكثر من ملياري دينار عراقي".

وأعلن أمين بغداد علاء معن، من شارع المتنبي، الاثنين (14/ 6/ 2021)، إطلاق الخطوات التنفيذية لمشروع نهضة بغداد الذي يتضمن إعادة تأهيل شارع المتنبي، فيما أكد أن عملية إعادة تأهيل الشارع ستحافظ على تراثيته.

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