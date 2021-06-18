الصحة العراقية: تسجيل 23 وفاة و 5068 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/06/18 | 17:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة عن أحدث حصيلة محلية للوفيات والاصابات بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

الوزارة نشرت بيانا للموقف الوبائي أشارت فيه الى تسجيل ثلاث وعشرين حالة وفاة بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات الى ستة عشر الفا وثماني مئة واربع وثلاثين حالة، فضلا عن تسجيل خمسة آلاف وثمان وستين إصابة جديدة، وهو ما يرفع مجمل عدد الإصابات الى مليون ومئتين وسيت وتسعين الفا وست مئة وسبع وتسعين حالة، في حين أكد البيان تماثل ثلاثة آلاف وثماني مئة وثلاثة وستين مصابا للشفاء.

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