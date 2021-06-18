بالصور – المقيمون والوافدون الإيرانيون يدلون بأصواتهم في مدن الاقليم

2021/06/18 | 17:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدلى مئات الإيرانيين المقيمين في إقليم كردستان بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لبلادهم.

وفتحت عدد من المراكز الانتخابية أبوابها في الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة لاستقبال المقترعين من المقيمين والسياح الوافدين الى مدن الإقليم، لتغلق تلك المراكز أبوابها والصناديق الانتخابية في الساعة الرابعة عصرا بعد انتهاء الوقت المحدد للتصويت، في حين ذكرت مصادر محلية ان الاقبال على التصويت كان ضعيفا.

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