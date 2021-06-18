نائب رئيس الإقليم يحذر من اقتتال كردي – كردي

2021/06/18 | 17:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف نائب رئيس إقليم كردستان جعفر شيخ مصطفى عن وجود محاولات لافتعال اقتتال بين قوات البيشمركة وحزب العمال الكردستاني على أراضي الإقليم.

وطرح شيخ مصطفى تساؤلا مفاده اذا كان الامر بالنسبة لحزب العمال دفاعا عن النفس فلماذا يريد توريط قوات البيشمركة في حرب لا يرغب فيها الشعب الكردي ولا البيشمركة، مضيفا في هذال السياق تساؤلا آخر بالقول لماذا يكثف حزب العمل نشاطه في الإقليم ويمنح تركيا مبررا للهجوم على كردستان.

وأوضح نائب رئيس الإقليم ان كردستان تحترم الأحزاب السياسية التي لاذت بالاقليم، لكنه يرفض بالمقابل أي اجتياح عسكري ينتهك حدود وسيادة إقليم كردستان.

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