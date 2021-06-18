الفياض: الحشد الشعبي يحظى بمكانة سامية ومايزال يسمى بـ(المقدس)

2021/06/18 | 17:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الجمعة، ان الحشد والقوات الأمنية حماة الوطن والسيادة.وقال الفياض في كلمته بالحفل المركزي للحشد في ذكرى تأسيسه :”المرجعية حاضرة في كل المفاصل الحاسمة وهي حددت خارطة طريق للوضع في العراق وحددت مسار تأسيس الحشد الشعبي” مبينا ان “فتوى الجهاد الكفائي كانت منطلق الحشد الشعبي”.وبين […]

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