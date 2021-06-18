صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ  400 المسجلة اليوم بكورونا

2021/06/18 | 17:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 400 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 369 اصابة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقالت الدائرة في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 400 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

369 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع المدائن 114 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الثاني 20 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 47 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديده 64 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 26 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع الرصافة 45 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع النهروان 32 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 20 حالة خلال الرصد الوبائي

31 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

9 حالات في مدينة الصدر موزعة على محلاتها

4حالة في البلديات

4 حالات في منطقة بغداد جديدة

حالتين في كل من المناطق التالية .



الزعفرانية /العبيدي /الاعظمية / النهروان / الكرادة/ الشعب/ .

وحالة واحدة في كل من جسر ديالى / والمشتل .

واضافت صحة الرصافة انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 171317 توفي منهم 1749 للاسف فيما اكتسب الشفاء 165156 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 4421”

ودعت الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون واخذ اللقاحات وتقدير تلك الجهود”.

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