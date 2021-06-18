2021/06/18 | 17:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يعد مقهى “ماونت بيرنن” للقطط من أبرز ملامح شوارع مدينة ألكسندريا في ولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة، إذ لا يمكن أن تخطئه العين، وهو مكان يمكن لزواره تناول مشروبهم المفضل أو وجبتهم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في ولاية أمريكية..



مقهى يستقبل القطط المتشردة المركز الخبري الوطني.

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