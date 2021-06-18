2021/06/18 | 17:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، وضع خطة لإرسال فرق تطعيم باللقاح المضاد لكورونا الى المؤسسات والجامعات والمدارس.وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير للوكالة الرسمية، وتابعه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة: خطة لإرسال فرق التطعيم للمؤسسات والجامعات والمدارس المركز الخبري الوطني.

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