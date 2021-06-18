2021/06/18 | 17:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجَّه وزير الثقافة والسياحة والآثار، حسن ناظم، اليوم الجمعة، بطبع الأعمال الشعرية الكاملة للشاعرة الكبيرة لميعة عباس عمارة، داعيا الى ان تكون طباعةً فاخرةً تليق باسمها على أن تتولى تلك الطباعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مبادرة من الثقافة بشأن اعمال الشاعرة الراحلة “لميعة عباس عمارة” المركز الخبري الوطني.

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