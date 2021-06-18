العراق يسجل 23 حالة وفاة و5068 اصابة جديدة بكورونا

2021/06/18 | 17:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، يوم الجمعة 18/6/2021، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انها سجلت 5068 اصابة جديدة بفايروس كورونا في عموم البلاد.

واضافت: ان عدد حالات التعافي من الاصابة بالفايروس بلغ 3863 حالة، مبينة، ان الوفيات المسجلة كانت 23 حالة وفاة جديدة.

ولفت البيان الى ان عدد متلقي جرعات التطعيم بلقاحات كورونا بلغ 763954 شخصا.

الجدول ادناه يمثل الموقفين الوبائي والتلقيحي صادر عن وزارة الصحة:

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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