الصحة تتحدث عن خطة لتلقيح المواطنين ضد كورونا: سنتوجه الى المنازل

2021/06/18 | 17:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، وضع خطة لإرسال فرق تطعيم باللقاح المضاد لكورونا الى المؤسسات والجامعات والمدارس.وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "خطة الوزارة المستقبلية تتضمن زيادة كمية اللقاحات الى أكثر من عشرة أضعاف في النصف الثاني من هذا العام مع فتح جميع المراكز الصحية، لإتاحة الفرصة للمواطنين للتلقيح قرب محلات سكنهم"، مبيناً أنه "في حال كان الإقبال ضعيفاً على المراكز الصحية فسنتوجه الى حملات تلقيحية للمنازل".وأضاف، أنه "في الوقت الحالي لأن اللقاحات ومراكز التلقيح قليلة تكون المراكز مزدحمة"، مشيراً الى أن "هناك خطة بالتعاون مع المؤسسات بارسال فرق تلقيحية لمؤسسات الدولة كالوزارات والدوائر والجامعات والمدارس، إذا كانت بعيدة عن المراكز الصحية". وأكدت وزارة الصحة، في 25 آذار الماضي، أن فرقاً جوالة ستنطلق لتلقيح المواطنين في المنازل في وقت لاحق من العام الجاري.

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