2021/06/18 | 17:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تنشر وكالة (بغداد اليوم)، اليوم الجمعة (18 حزيران 2021)، أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي، في العاصمة بغداد وديالى وكردستان ومحافظات الجنوب.

وسجل سعر صرف الدولار اليوم، في بورصة الكفاح المركزية ببغداد، 148.600 دينارا مقابل كل ورقة فئة 100 دولار.



وبلغ سعر (100) دولار في بورصة الحارثية (148.700) دينار.

وفي محافظات الوسط والجنوب سجل سعر شراء الدولار 148.500 والبيع 149.000، وديالى البيع (149.000) دينار والشراء (148.000) دينار.

واما في كردستان البيع (148.500) دينار والشراء (148.000) دينار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عطلة الجمعة تلقي بظلالها على أسعار الدولار وهذه التفاصيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عطلة الجمعة تلقي بظلالها على أسعار الدولار وهذه التفاصيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).