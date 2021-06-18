واسط تعلن رفضها لخصخصة التجهيزات الزراعية وتطالب الكاظمي بالتدخل

2021/06/18 | 17:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت/نينا/ اعلنت الحكومة المحلية في واسط رفضها لخصخصة قطاع التجهيزات الزراعية في وزارة الزراعة ، معتبرتا القرار معاقبة للمزارعين والقضاء على قطاع الزراعة الذي يعاني اصلا الكثير من المشاكل التي تثقل كاهل المزارع الواسطي وتحول دون تطوره ونجاحه .وقال رئيس اللجنة الزراعية محافظ واسط محمد جميل المياحي في بيان اعلامي ان:" الخصخصة تعني قتل فرص العمل لمئات الآلاف من المواطنين الذي لا يملكون غير الزراعة كمصدر للرزق والمعيشة ، وخطوة تؤثر سلباً على القطاع الزراعي ، كما انها ستكون سببا رئيسا في رفع أسعار البذور والاسمدة وغيرها من متطلبات الزراعة المكلفة وما يضاف إليها من تكاليف السقي والوقود وقائمة المتطلبات التي تجعل من الزراعة تجارة خاسرة ، وتتسبب بالعزوف عنها ، وتدفع العاملين فيها للبحث عن عمل آخر في المدن".واضاف :" اننا نطالب رئيس مجلس الوزراء ،مصطفى الكاظمي بالتدخل المباشر ومنع حدوث هذا الأنهيار في الزراعة والتهديد للعاملين فيها ، وما يرافقها من مشاكل اجتماعية واقتصادية وأمنية قد تتسبب بها مشاكل تراجع الزراعة وخسارتها "./إنتهى

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