في ذكرى تاسيسه.. الفياض يؤكد ضرورة الحفاظ على الحشد الشعبي وحمايته

2021/06/18 | 17:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الجمعة، ضرورة الحفاظ على الحشد الشعبي وحمايته....

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