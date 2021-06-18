طبعة جديدة للأعمال الكاملة للشاعرة الراحلة لميعة عباس عمارة

2021/06/18 | 17:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجَّه وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، الجمعة، بطبع الأعمال الشعرية الكاملة للشاعرة الكبيرة لميعة عباس عمارة.

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وتوفيت الشاعرة العراقية البارزة، اليوم الجمعة، في محل إقامتها بالولايات المتحدة، عن عمر ناهز 92 عاماً، وسط حزن ساد الأجواء الشعبية والثقافية.

وأوعز ناظم إلى دار الشؤون الثقافية العامة، وفق بيان تلقى "ناس" نسخة منه (18 حزيران 2021)، "بتشكيل فريق عمل يضم كبار الأكاديميين والشعراء لجمع قصائد الشاعرة لغرض نشرها في المجموعة الكاملة".

وتأتي هذه المبادرة "اعترافاً بمكانة الشاعرة الرفيعة".

وكانت وزارة الثقافة قد أصدرت قبل ساعات بياناً نعت فيه "رحيل الشاعرة الكبيرة وعدتها صوتاً متّفرداً في موجة الحداثة في المشهد الشعري العراقي".

ونعى مجلس إدارة فدرالية البيت المندائي في هولندا، الجمعة، وفاة الشاعرة العراقية لميعة عباس عمارة.

وذكر المجلس في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، انه "بقلوب مؤمنة خاشعة لارادة الحي العظيم تلقينا نبأ رحيل لميعة العراق الى عالم الأنوار بعد سفر حياة مشرف سجلت فيه للعراق من خلال نبوغها الشعري حبا لا يضاهيه حب و رسمت للمرأة صفاتا و خصالا متميزة".

واضاف البيان "هنيئا لك يا لميعة ذلك السفر اللامع و هنيئا لنا بك أيتها المندائية الأصيلة و إن أفل نجمك في هذا العالم فأنه سيلمع من جديد في عالم كله نور ليس فيه زيف او بطلان و سنبقى نتذكر مكانتك الادبية الراقية و أشعارك الجميلة ما حيينا".

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