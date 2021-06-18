2021/06/18 | 17:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الحشد الشعبي يحبط هجوما صاروخيا في الحويجة بكركوك » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 17:44

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يحبط هجوما صاروخيا في الحويجة بكركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يحبط هجوما صاروخيا في الحويجة بكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).