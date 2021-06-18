التربية تتحدث عن الدروس والدوام خلال العام المقبل

2021/06/18 | 17:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وكيل وزير التربية فلاح القيسي، عن

خطة لتكثيف الدروس والدوام في العام

الدراسي المقبل، فيما حدد موعد بدء

العام الدراسي المقبل.

وقال القيسي في حديث نقله التلفزيون

الرسمي، إن "الخطة تتضمن تكثيف دراسة

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