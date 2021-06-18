بالارقام.. الجالية الايرانية في كربلاء المقدسة تشارك في الانتخابات الرئاسية (صور)

2021/06/18 | 17:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت الجالية الايرانية في كربلاء

المقدسة بشكل واسع في الانتخابات

الرئاسية اليوم الجمعة.

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وقالت القنصلية الايرانية في كربلاء

المق

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