إحباط هجوم صاروخي في كركوك

2021/06/18 | 18:00 - المصدر: السومرية نيوز

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تمكنت القوات الأمنية، اليوم الجمعة، من إحباط هجومٍ صاروخي في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

وقال الحشد في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من اللواء 56 بالحشد الشعبي، أحبطت هجوما صاروخيا إرهابيا في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك".وأشارت إلى أن "ذلك جاء خلال عملية أمنية نفذتها القوة بناءً على معلومات استخبارية أفادت بوجود عتاد من مخلفات فلول داعش الإرهابي في قرية الهيازعية في قضاء الحويجة وبعد التفتيش والتحري، تم العثور على صاروخ مضاد للدروع بين الادغال جاهز للاطلاق".

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