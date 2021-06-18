مصادر تكشف عن حجم الاضرار الناجمة عن الصراع بين حزب العمال والجيش التركي

2021/06/18 | 18:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر محلية في إقليم كردستان عن مدى الضرر الناجم عن وجود مقاتلي حزب العمال الكردستاني على أراضي الإقليم وحربه ضد القوات التركية.

المصادر أكدت ان العمليات العسكرية أدت الى اخلاء مئة وثماني عشرة قرية في ناحية سيدكان، ومقتل واصابة عدد من المدنيين وأضرار مادية كبيرة في الممتلكات والأراضي الزراعية، إضافة الى المخاطر الناجمة عن زرع الألغام في تلك المناطق على حياة الأهالي، في حين أشارت المصادر الى قيام عناصر حزب العمال بفرض اتاوات وضرائب على الفلاحين وأصحاب المواشي، فضلا عن تسبب وجود مقاتلي الحزب بمنح القوات التركية المبرر لقصف تلك المناطق بشكل شبه يومي.

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