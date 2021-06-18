2021/06/18 | 18:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء / المركز الخبري الوطني أفادت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، بإنقاذ عامل وانتشال جثة آخر من فتحة تصريح صحفي في كربلاء المقدسة.وذكرت المديرية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “فرق انقاذ الدفاع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إنقاذ عامل وانتشال جثة آخر من فتحة تصريف صحي بكربلاء المركز الخبري الوطني.

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