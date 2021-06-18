ظريف يامل في أن تستأنف الشركات الايرانية تعاملاتها التجارية مع كرواتيا

2021/06/18 | 18:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعرب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اثناء اجتماعه مع نظيره الكرواتي عن أمله في أن تستأنف الشركات الايرانية تعاملاتها التجارية مع كرواتيا.على هامش اجتماعات منتدى انطاليا الدبلوماسي في تركيا اجرى وزير الخارجية محمد جواد ظريف اليوم مباحثات مع نظيره الكرواتي جوردان رادمان، تناولت تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.وأشار ظريف الى أن […]

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