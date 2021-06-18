على الكاظمي التدخل.. تحذير من أمر يزداد سخونة وينذر بالخروج عن السيطرة

2021/06/18 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

حذرت كتلة بيارق الخير النيابية، اليوم الجمعة، من ارتفاع ما وصفه بـ"حمى" الدعاية الانتخابية مبكرا، لافتة الى أن ذلك سيفرز صراعات" ربما تخرج عن نطاق السيطرة بسبب محاولات الهمينة على الدوائر الحكومية، فيما طالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل لمنع ذلك.

وقال رئيس الكتلة النائب محمد الخالدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حمى الدعاية الانتخابية بدأت مبكرا في العديد من المحافظات وهناك تنافس حاد خلقه مبدأ الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات الجديد"، معتبرا أن "ما يقلق هو سعي بعض القوى للسيطرة على دوائر حكومية خدمية مهمة لاستغلال قدراتها في الدعاية الانتخابية".

وأضاف الخالدي، أن "بعض التغييرات الاخيرة لمدراء دوائر في المحافظات تحتاج الى اعادة نظر في ظل وجود حديث عن ضغوط سياسية كانت ورائها"، محذرا من "صراعات انتخابية مبكرة قد تخرج عن نطاق السيطرة بسبب محاولات قوى الهمينة على دوائر لغايات واهداف معروفة".

وأكد، أن "وضع العراق العام لايتحمل اي مغامرات سياسية"، مشددا على "ضرورة تدخل رئيس الوزراء لمنع اي تغيرات تحصل دون ضوابط واسباب واضحة وابعاد المؤسسة الحكومية على الحمى الانتخابية وعدم استغلال قدراتها في دعم اي طرف سياسي، لان ذلك يقود لنزاعات تنعكس سلبا على الاجواء وتزيد من حدة التوتر، وهذا لايخدم العملية الانتخابية المرتقبة في تشرين الأول القادم".

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