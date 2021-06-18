انتشال جثة من فتحة للتصريف الصحي في كربلاء

2021/06/18 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتمكنت فرق انقاذ الدفاع المدني من التدخل والنزول الى فتحة رئيسية للتصريف الصحي بعمق كبير في مركز محافظة كربلاء المقدسة، لتنقذ عامل كان مصاب بحالة إغماء شديد وتؤمن اخراج المصاب من عمق فتحة التصريف الصحي مع إجراء الانعاش الرئوي قبل نقله بواسطة عجلة الإسعافات الفوري الى المستشفى القريب لتلقي العلاج الازم فيها.فيما عثرت على جثة عامل آخر فارق الحياه فرق ليتم انتشال واخراج الجثة وتسليمها الى دائرة الطب العدلي وفق الاجراءات القانونية المتبعة من قبل فرق الدفاع المدني.يذكر ان سبب الحادث كان نتيجة استنشاق غاز الميثان الثقيل الخانق الذي يتولد من تحلل المواد العضوية في فتحات الصرف الصحي وتؤكد مديرية الدفاع المدني على ضرورة استخدم اقنعت الوقاية من الغازات مع استخدام خراطيم التهوية قبل النزول الى فتحات التصريف الصحي من قبل العاملين لتجنب حالات فقدان الوعي نتيجة قلة الاوكسجين.

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