انتشال جثة شاب غرق في بحيرة چيمان شمال كركوك

2021/06/18 | 18:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك/نينا/ اكد مصدر امني ان النجدة النهرية تمكنت من انتشال جثة الشاب احمد علي عزيز الذي قضى غرقا في بحيرة چيمان .واكد المصدر ان الشاب البالغ من العمر ١٧غرق صباح اليوم ./انتهى

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