اعتقال معاون طبي وضبط كمية من عقار مضاد لكورونا في منزله بالموصل

2021/06/18 | 18:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/أعلن مصدر في قيادة شرطة نينوى ، اليوم الجمعة، ان هيئة النزاهة في نينوى اعتقلت شخصاً يعمل معاوناً طبياً في منطقة الكرامة شرقي الموصل وضبطت في منزله 500 عقار من نوع (ريميديسفير) المضاد لفيروس كورونا.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا /ان " المعاون الطبي كان قد سرق هذه الكمية من العقار من المستشفى التي يعمل فيها وتقدر قيمة الواحدة منها بأكثر من 100 دولار" ، دون الكشف عن تفاصيل إضافية"/انتهى

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