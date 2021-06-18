زعيم شمال قبرص السابق يشن هجوما على

2021/06/18 | 18:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعاد الزعيم السابق لجمهورية شمال قبرص التركية، مصطفى أكينجي، فتح ملف الانتخابات الرئاسية التي تم تنظيمها في شهر أكتوبر 2020، والتي خسر فيها بنسبة 48 بالمئة من الأصوات لصالح المرشح القومي المدعوم من تركيا، إرسين تتار.

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