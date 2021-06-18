بوضع قيود على

2021/06/18 | 18:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت وزارة الزراعة في العراق، استمرارها بتنفيذ الخطة الزراعية الصيفية، مع أملها في الحصول على إيرادات مائية كافية للخطة الشتوية.وأشار مهدي القيسي، مستشار وزارة الزراعة، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الجمعة، إلى أن الخطة الصيفية تخلو …

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