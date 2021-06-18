صور من حريق معمل الـ’بيبسي’ في منطقة الزعفرانية ببغداد

2021/06/18 | 18:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، إخماد حريق نشب في مخزن تابع لشركة "بيبسي" في العاصمة بغداد.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (18 حزيران 2021): "تمكنت مفارزنا من السيطرة على الحادث وإخماد النيران المندلعة بكل مهنية وبوقت قياسي قصير ومنع توسعها وانتشارها إلى داخل الشركة وبدون اي أضرار بشرية".

واكد البيان ان "سبب الحادث سيحدد من قبل خبير الأدلة الجنائية".

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