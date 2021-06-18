عقدة الأبيض المتفوّق - حسن مدن

2021/06/18 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_مدن عندما كتب فرانز فانون كتابه الشهير: "بشرة سوداء، أقنعة بيضاء" كان في السابعة والعشرين من عمره فقط، ولكنه يقول في المقدمة إن الكتاب كان من المفترض أن يكتب قبل ثلاث سنوات، ولم يفعل ذلك، لأنه حرص على تفادي الحماسة، وانتظر أن تهدأ الأمور كي تقال الحقائق من دون أن ترشق وجوه الناس بعنف .بعد عقود من ذلك سيأتي باحث من أصول إيرانية، مقيم في الولايات المتحدة ويحمل جنسيتها، هو حميد دبشي ليؤلف كتاباً آخر، ......





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