شاعر وقصيدة// أمير حسام العقاد، غزّة - ريتا عودة

2021/06/18 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ريتا_عودة -1-على شفا حفرةٍ من الياسمين،كان هذا القلبُ الصغير..إلى أن سقطت عليه،حجارةُ النهاية،فباتَ يغزوه الشقوق..وبدّلتِ الأيامُ،كل ما أملكُمن ماءٍ فرات،بحبرٍ أُجاج..وعلى طاولةِ الذكريات،رثيْتُطفولتي العرجاء،بقصيدتيْنِ وحيدتيْن ..وبحورٍ ناقصةٍ ..وبلاغةٍ منفيةٍعن أعينِ السيّارةِ القارئين..،افتحي عينيكِ،للمرة ماقبل الأخيرة،لأكتب ......





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