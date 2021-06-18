قرائن تتوالى تؤكد عدم مشروعية قيام الانتخابات - علي عرمش شوكت

2021/06/18 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_عرمش_شوكت دأبت قوى حراك التغيير على الاعتراض حول اجراء الانتخابات المسماة بـ " المبكرة " كمطلب من مطالب انتفاضة تشرين 2019 والمزمع القيام باجرائها في تشرين 2021 القادم.



وقد عللت اعتراضها باسباب ملموسة عدة .



وكان ابرزها السلاح المنفلت، وعدم تفعيل قانون الاحزاب، واستخدام المال السياسي الفاسد كمصدرللتموين، واستغلال الاموال والوجستيات التابعة للدولة بالدعاية الانتخابية، والابقاء على قانون الانتخابات المختلف ......





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