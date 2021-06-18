محمد رمضان يرسل عبر “واتساب” شتائم وسباب واهانات لفنانة شهيرة

2021/06/18 | 18:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت الفنانة المصرية سميرة عبدالعزيز، عن تلقيها الشتائم والسباب من الفنان المصري محمد رمضان، وتطاوله عليها، وذلك على خلفية رفضها المُشاركة في احدى المسلسلات التي يؤدي بطولتها.

وقالت عبدالعزيز، إنها فوجئت بالفنان محمد رمضان، يُراسلها عبر تطبيق “واتس آب” الشهير، حيث أرسل لها الشتائم والإهانات، ووبخها، مبينة “لاقيته بيبعت لي ويقول لي يا حقيرة يا شحاتة، أنا جزمة أمي أحسن منك، وأنا باخد 20 مليون جنيه، وأنت أجرك 20 ألف جنيه”.

وأضافت أنها أصيبت بحالة من الدهشة بعد تلك الرسائل، لا سيما أن رفض عروض فنية أمرٌ عادي، لا يُقلل من شأن صاحبه أو بطل العمل نفسه، لافتة إلى أنها رفضت تجسيد دور والدة محمد رمضان، في أحد المسلسلات التي قام ببطولتها.

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