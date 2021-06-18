2021/06/18 | 19:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قررت شركة ”فيسبوك“ تحديث المعايير والضوابط المجتمعية، للتعامل مع المحتوى الساخر على تطبيقها، ويأتي ذلك على خلفية قضية تتعلق بنشر أحد المستخدمين لمنشور يسخر من جهود الحكومة التركية لإنكار الإبادة الجماعية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيسبوك تعدل معاييرها لضبط “المحتوى الساخر” المركز الخبري الوطني.

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