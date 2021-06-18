الصحة العالمية: السلالة دلتا ستصبح الوباء السائد في العالم بسبب سرعة الانتشار

2021/06/18 | 19:05 - المصدر: قناة التغيير

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قالت منظمة الصحة العالمية إن سلالة دلتا الناجمة عن تحور فيروس كورونا والتي ظهرت في الهند ستصبح الوباء السائد في العالم بسبب سرعة الانتشار.

وأكدت المنظمة في بيان أن السلالة دلتا موجودة في أكثر من ثمانين دولة حول العالم وستكون الوباء السائد، مبينة أن سلالة دلتا تمثل متغيرا مثيرا للقلق نتيجة سرعة انتشاره وامتلاكه طفرات تمكنه من الالتصاق بالخلية واصابتها بسرعة أكبر وهو ما يجعله أكثر قابلية على العدوى من سلالات الوباء السابقة.

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