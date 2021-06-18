العراق يشارك في افتتاح أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي

2021/06/18 | 19:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شارك وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الجمعة، في أعمال افتتاح منتدى أنطاليا الدبلوماسي بمُشاركة عدد من قادة الدول، ورؤساء حكومات، ووزراء خارجية، وأكاديميين.وقالت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

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