2021/06/18 | 19:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت هيأة الجمارك العامة، اليوم الجمعة، أن نظام الأتمتة سيرفع سقف الإيرادات إلى 50%. وقال مدير عام الهيأة صادق هويدي للوكالة الرسمية، وتابعه “المركز الخبري الوطني” إن “توقيع عقد الاتمتة مع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجمارك: توقيع عقد الاتمتة مع الامم المتحدة سينعكس “ايجابيا” على الاقتصاد المركز الخبري الوطني.

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