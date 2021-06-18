مرجع ديني عراقي يعلق بشأن مشاكل العالم.. ويطرح حلا

2021/06/18 | 19:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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علق المرجع الديني، محمد تقي المدرسي، الجمعة، على قمتي الدول السبع وأميركا وروسيا؛ بالقول: لا حل حقيقي لمشاكل العالم إلا بالرجوع إلى الحكمة.

وقال المدرسي في كلمته الأسبوعية المتلفزة اليوم، (18 حزيران 2021)، ان "اجتماع الساسة، لا يكفي لحل مشاكل العالم، بالرغم من استقبال الأوساط السياسية والفكرية والإعلامية لعقد هذه القمم، لما يرون فيها من بصيص أمل لإنهاء الصراعات السياسية الكبرى التي أدت إلى إفساد البيئة، والتنافس الحاد في التسلح النووي، كما انعكست تلك الصراعات على الدول الصغيرة في العالم".

وأضاف، ان "المشكلة تكمن في أن البشرية وضعت جميع بيضها في سلة السياسة، فإذا بالساسة يتحكمون بمصير البشر، مع ما يعتريهم من الضعف، والتأثر بسلبيات مجتمعاتهم والتي يحاولون إرضائها"، مبينا أن "الحل الحقيقي يكمن في أن تكون الحكمة هي الحاكمة للعالم، فيرجع الساسة في مساعيهم الإصلاحية إلى الحكماء والعلماء بالله، وتكون لهم رقابة على عمل الساسة".

وبين المدرسي، أن "الحكمة تعني معرفة السنن العامة لله سبحانه، والتي يقوم نظام الخلق عليها، والتي تحكم بدورها الإنسان، وهي التي جاءت بها رسالات الله سبحانه إلى البشر، تلك التي تتطابق مع ما في ضمير الإنسان ووجدانه، كما أن الحكمة تعني تفعيل العقل الذي أودعه الله في الإنسان، بجعله الحاكم على السلوك والمواقف المختلفة له"، مبينا أن "الوصول إلى الحكمة عبر التوجه إلى الله سبحانه والإستماع إلى نداء الضمير والتفقه في النصوص الدينية، فإن ذلك سوف يجعل للإنسان طريقاً للخلاص من مشاكله الكبرى".

والتقى الرئيسان الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين في جنيف، الأربعاء الماضي، بعد أشهر من التوتر الذي شهدته العلاقة بين واشنطن وموسكو، في أول قمة بينهما، وربما لن تكون الأخيرة، لكن الآراء اختلفت في تقييم نتائجها في ما يتعلق بمستقبل العلاقات بين أقوى قوتين عسكريتين في العالم.

كما وانطلقت، الجمعة الماضية، قمة قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بمنتجع كورنوال غربي إنجلترا، وسط تصميم على تأكيد وحدتهم في مواجهة الأزمات العالمية بدءا بالمناخ والوباء مع التركيز على إعادة توزيع مليار جرعة لقاح لوباء كورونا.

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