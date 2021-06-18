تسريبات وتسجيلات جديدة في الأردن.. ومحامي عوض الله يجردها من قانونيتها

2021/06/18 | 19:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل أيام من بدء محاكمة رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، تبقى التسريبات مستمرة في كشف حيثيات ما يعرف بـ"قضية الفتنة"، وعن علاقة ولي العهد السابق، الأمير حمزة، بالموقوفين الرئيسيين في الملف.

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